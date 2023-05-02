ГУР показало роботу флотилії дронів-камікадзе

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало відео, як їхня флотилія дронів-камікадзе знищує російську техніку. Відповідне відео ГУР опублікувало вранці у вівторок, 2 травня.

«Ще в січні спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Крила» анонсував створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе, і вже сьогодні маємо змогу спостерігати за результатами роботи наших пілотів», – повідомили в ГУР.

На відео, яке опублікували розвідники, можна побачити знищення бронемашини окупантів, яка була захована у посадці на одному з напрямків фронту.

Нагадаємо, в січні спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Крила» оголосив про створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе та оголосив збір коштів на закупівлю цих безпілотників. Тоді ГУР пояснювало, що цей тип безпілотників на сьогодні став по-справжньому революційним засобом ведення бою. Адже FPV (First Person View) дрони дають можливість збирати безцінну розвідувальну інформацію та використовуються буквально як снайперська зброя з відстані до 10 кілометрів. Такі дрони включають у себе встановлені камери та сучасні засоби зв’язку.