35 із 35 запущених росіянами безпілотників було знищено нашими захисниками

У ніч на 8 травня росіяни атакували територію України ударними безпілотниками Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії з складовими Сил оборони України знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131», – повідомили у Повітряних силах України.

Разом з тим, у відомстві нагадали, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО, адже уламки зенітних ракет та уражених БпЛА падають на землю.

Падіння уламків зафіксовано у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси Shahed, які атакували столицю з різних напрямків, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БПЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси Shahed, які атакували столицю з різних напрямків. У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів», – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

За даними Попка, внаслідок нічної атаки дронів у Києві травмовано 5 людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок.

Зокрема, у Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще одне авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок – пошкоджені вікна і фасади, уламки впали на проїжджу частину.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5 тонн), що призвело до витоку дизельного палива, загоряння палива не було. На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів. Також, ймовірно, через уламки, було пошкоджено газову трубу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

«Інформація про руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється», – додав начальник КМВА.

Крім того, цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

Мер Києва Віталій Кличко назвав нічну атаку дронами на Київ наймасовішою за весь час. Мер також розповів, що з 5 постраждалих – двоє перебувають у лікарні.

Зауважимо, що наймасовіша ракетна атака на столицю відбулася 16 грудня 2022 року. Тоді росіяни випустили близько 40 ракет. 37 з них знищили сили ППО.