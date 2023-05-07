Піротехнік сидить біля саперної машини

Внаслідок обстрілу Херсонщини, який стався 6 травня під час того, як група саперів розміновувала територію, загинули дев’ять людей, а не 6, як повідомлялося раніше. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 7 травня.

«Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих», – сказав президент.

Нагадаємо, ввечері в суботу стало відомо, що внаслідок російського обстрілу загинули шестеро піротехніків, які розміновували регіон. Тоді ж повідомлялося, що ще двоє людей, серед яких – фельдшерка, отримали поранення. Їх госпіталізували у важкому стані.

За інформацією Офісу генпрокурора, причиною загибелі піротехніків ДСНС у Херсонській області стало скидання окупантами вибухівки з безпілотника.

Нагадаємо, що в середу, 3 травня, внаслідок масованих обстрілів Херсона та Херсонської області загинула 21 людина.