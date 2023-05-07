На українських рятувальників окупанти скинули вибухівку з безпілотника

За попередніми даними, причиною загибелі шістьох піротехніків ДСНС у Херсонській області є скидання вибухівки з безпілотника окупантами. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора у Facebook.

«6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту», – йдеться в дописі.

Зазначається, що ще двох співробітників ДСНС з тяжкими травмами доставлено у лікарню.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Як інформував ZAXID.NET, у суботу, 6 травня, у Херсонській області 6 травня внаслідок російського обстрілу загинули шестеро піротехніків, які розміновували регіон.

Раніше у ДСНС повідомляли імена загиблих. Це Ігор Соловйов, Микола Шолох, Роман Каленик, Володимир Погорєлий, Олександр Ходаковський та Андрій Орлов.

Оновлено. Ввечері 7 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих унаслідок цього обстрілу зросла до дев’яти.