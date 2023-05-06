У суботу, 6 травня, у Херсонській області 6 травня внаслідок російського обстрілу загинули шестеро піротехніків, які розміновували регіон. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Як повідомили у відомстві, ще двоє співробітників ДСНС зазнали поранень.

«Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, – отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка», – йдеться у повідомленні.

В ДСНС висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

«Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами. Це неможливо пробачити!»«, – цитує відомство голову ДСНС Сергія Крука.

До слова, раніше стало відомо, що станом на середину березня 2023 року з моменту повномасштабної війни з Росією понад 200 рятувальників отримали поранення, а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули.