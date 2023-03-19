За час повномасштабної війни з Росією понад 200 рятувальників отримали поранення, а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули. Про це поінформував голова ДСНС Сергій Крук, пише Укрінформ.

«На сьогодні загинуло 68 рятувальників, та поранених 201 рятувальник», – сказав Крук в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що останнім часом росіяни часто обстрілюють саме підрозділи ДСНС. Чому це відбувається, йому незрозуміло.

«Ми підпадаємо під захист Женевських конвенцій. Ми не є тими підрозділами, які беруть участь у бойових діях, у кого є зброя тощо. І ми мали надію, що рятувальники не будуть гинути, що їх не будуть розстрілювати, брати у полон. Але у перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми, правила», – зауважив Крук.

«При проведенні евакозаходів у Ірпені, Бучі – бо цим займалися ми спільно з поліцією – нас брали у полон, у нас забирали техніку. При проведенні евакозаходів з Маріуполя, на території Запорізької області (у рятувальників, – ред.) також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали у полон. На сьогодні у нас п'ятеро рятувальників перебуває у полоні», – додав голова ДСНС.

Як інформував ZAXID.NET, 27 лютого вночі росіяни завдали трьох ударів по місту Хмельницькому. В результаті обстрілів постраждали цивільні будинки. Ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів, загинули двоє рятувальників.