Наслідки обстрілу росіянами залізничного вокзалу Херсона, 3 травня 2023

Росіяни в середу, 3 травня, масовано обстріляли Херсон та область. Станом на вечір стало відомо про 21 загиблих і 48 поранених.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Відомо, що станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинули 12 людей, близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Пізніше влада області повідомила, що кількість загиблих зросла до 19, а кількість поранених – до 47.

«Загиблі: троє – під час обстрілу "Епіцентру", двоє – на Привокзальній, четверо – після обстрілу АТБ. Одна людина загинула в автівці біля залізничного переїзду, ще п'ять – в житлових кварталах, а також троє енергетиків біля Степанівки», – повідомив увечері в ефірі телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, якого цитує «Суспільне».

Крім того, як повідомив Офіс генпрокурора, вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу Херсонщини загинула 21 людина, ще 48 отримали поранення. Він також висловив співчуття сім’ям загиблих.

Нагадаємо, близько 11 години ранку ворог обстріляв у Херсоні гіпермаркет «Епіцентр», внаслідок чого загинули троє людей, ще п’ятеро зазнали поранень. Мережа «Епіцентр» повідомила, що через обстріли змушена закрити херсонський магазин.

Нагадаємо, що російські воєнні злочинці влучили у вагон пасажирського потяга Херсон – Львів.