Російські окупаційні війська використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони. Про це заявила в ефірі керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Відповідаючи на запитання щодо зміни тактики загарбників, яка спостерігається останніми тижнями, зокрема активність ворожої авіації і пов'язані з цим часті повітряні тривоги, Гуменюк зауважила, що це також є елементом психологічного тиску на населення України. Адже крім вогневого впливу, Росія намагається домогтися морально-психологічного виснаження українців.

«Те, що вони намагаються використовувати різні тактики – вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються... знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони», – пояснила речниця.

Нагадаємо, що раніше в ГУР Міноборони заявили, що Росія часто обирає символічні дати для вчинення провокацій, тому російські спецслужби можуть готувати їх 9 травня на території РФ і Білорусі.