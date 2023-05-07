Росіяни часто обирають символічні дати, то ж 9 травня ворог може вдатися до провокацій. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у Telegram.

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», – розповів Юсов.

За словами представника розвідки, росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни.

«Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», – наголосив Юсов.

Зауважимо, що раніше влада низки російських регіонів повідомила про скасування традиційних парадів на 9 травня, пояснивши це «міркуваннями безпеки». Зокрема парад скасували і в окупованому Криму. Розвідка Великої Британії вважає, що скасування в кількох російських регіонах і в окупованому Криму парадів до Дня перемоги 9 травня може бути «непросто сприйняте» серед російського населення.