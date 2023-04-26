В ГУР МО радять цивільним росіянам триматись подалі від воєнних злочинців і техніки

Головне управління розвідки Міноборони України звернулась до громадян Росії та попередило їх про можливу небезпеку, яка може існувати під час параду, який планується на 9 травня. Відповідну заяву озвучив речник структури Андрій Юсов, пише сайт Obozrevatel.

За його словами, Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня. Зокрема, йдеться про «заходи безпеки» та навіть маршрути пересування охорони головних чиновників-злочинців Росії.

«Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із військовими злочинцями та поряд із військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України», – заявив Юсов.

Представник розвідки додав, що справедливе покарання знайде військових злочинців РФ будь-коли.

Зауважимо, що раніше, Кремль скасував низку військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму. Також в РФ скасували ходу «безсмертного полку» на 9 травня. Росіянам пропонують публікувати фотографії своїх родичів, які воювали у Другу світову, в інтернеті.