Росіяни обирають невдалу тактику в боротьбі проти ЗСУ

Збройні сили України знищили під час повномасштабного вторгнення Росії до України найкращу частину армії окупантів. Йдеться як про живу силу, так і про російську техніку.

Про це повідомив у вівторок, 4 квітня, речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що Росія провалила наступ, який мав вивести окупантів до адмінкордонів Донеччини та Луганщини, втративши найбільш ефективні сили.

«Після 24 лютого найкраща частина російської армії вже знищена на території України. Те саме стосується найкращої частини техніки та озброєння рашистів. Так, у них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається ще багато переважно старих зразків озброєння в консервації та певна можливість виробляти нове озброєння. Але все це не може компенсувати втрати», – повідомив Андрій Юсов.

Головною причиною провалу росіян речник ГУР назвав роботу всього сектору безпеки та оборони, санкції та героїчний спротив України.

Нагадаємо, ЗСУ під Вугледаром вдалося вісім разів повністю знищити російську бригаду морської піхоти, склад якої заново набирали. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), зазначивши, що росіяни вдаються до неефективної тактики «людських хвиль», яка передбачає колосальні втрати.