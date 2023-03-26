Єдиний російський завод виготовляє лише 20 танків на місяць

Президент Росії Владімір Путін поставив мінімальні цілі для виробництва танків, щоб компенсувати втрати росіян на полі бою. Щомісяця Росія втрачає приблизно 150 танків, тому їй доведеться виготовити 1350 танків за 9 наступних місяцців. Проте єдиний російськи танковий завод може забезпечити цю кількість лише через шість років.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 25 березня. На думку аналітиків, щоб залишатися на поточному рівні озброєння, Росія має виготовляти по 150 танків на місяць, проте це є нереалістичним планом для окупантів.

«Путін висунув брехливий наратив про те, що Захід не може забезпечити постачання зброї Україні через обмежене західне виробництво, і гіперболізував потенціал Росії щодо мобілізації власної оборонно-промислової бази. Путін оголосив, що Росія виробить понад 1600 нових танків до кінця 2023 року і матиме в три рази більше танків, ніж Україна на той час», – повідомили у звіті ISW.

Експерти ISW зазначили, що ВВП західних країн у рази перевищують ВВП Росії, тож вони мають більше фінансових спроможностей допоагати Україні озброєнням. У цей ж час у Росії діє лише один завод з виробництва танків – «Уралвагонзавод», який може виготовити лише 20 танків за місяць. Тож для поповнення бойової техніки у тих обсягах, що запланував Владімір Путін, буде потрібно більш ніж шість років. Аналітики припускають, що Росія продовжить вилучати застарілі танки зі сховищ та відправляти їх а поле бою, щоб хоч якось компенсувати втрати.