Росіяни можуть модифікувати бомби ФАБ-500, щоб вони ставали керованими

Росія у війні з Україною почала активніше застосовувати керовані авіабомби. Їхнє використання може стати серйозним викликом для країни.

Про активне використання авіабомб повідомив у суботу, 25 березня, в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він заявив, що застосування керованих авіабомб може стати викликом для ЗСУ, оскільки Росія має багато таких боєприпасів, а їхня переробка є дешевшою та швидшою.

За словами Юрія Ігната, росіяни можуть модифікувати 500-кілограмові радянські бомби ФАБ-500, роблячи їх керованиими. Такі бомби можуть пролітати більше ніж 50 км, тому російській авіації не потрібно підлітати близько до кордону з Україною.

«Це набагато дешевше для росіян, ніж виготовляти в умовах санкцій і застосовувати проти українців дуже коштовні ракети», – заявив Юрій Ігнат.

Раніше Юрій Ігнат розповів деталі нічного ракетного обстрілу 24 березня – російські окупанти атакували Одеську та Сумську області, а також Кривий Ріг. Сумщину обстріляли приблизно 10 літаків керованими авіабомбами. Крім того, Юрій Ігнат розповів, що війська окупантів використовували протирадіолокаційну ракету Х-31, а також били іранськими дронами-камікадзе.