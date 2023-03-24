Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами

Російські окупанти в ніч на 24 березня вдарили по території України ракетами, авіабомбами і дронами. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, почалося все з вечора, коли противник атакував Одеську область – було знищено дві ракети Х-59. При цьому він вказав, що атака росіян продовжилася й з півночі України.

«Близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, керовані авіаційні бомби, які планують, можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО, таким чином більше 10 керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями», – зазначив військовий.

Крім того, він розповів, що війська окупантів використовували протирадіолокаційну ракету Х-31, а також били іранськими дронами-камікадзе.

«На жаль, є і "Шахеди", які атакували північ країни і також Кривий Ріг. Є попадання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв», – підсумував Ігнат.

У ніч на 24 березня у низці українських областей оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронами з боку Росії. Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти вдарили безпілотниками по місту. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, всього росіяни запустили шість БПЛА, з них один збили, а п'ять потрапили по місту. В результаті атаки загиблих і постраждалих немає.