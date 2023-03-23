Попередньою причиною пожежі називають аварію на трансформаторній підстанції

У четвер, 23 березня, в Росії загорівся Ярославський моторний завод, який виготовляє двигуни для військової техніки РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти повідомили про відсутність постраждалих і про те, що семеро людей врятовано із палаючої будівлі. Пожежники наразі шукають осередок займання і намагаються локалізувати пожежу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загорання могло початися в цеху, а звідти вже вогонь перекинувся на адмінбудівлю. Попередньою причиною пожежі називають аварію на трансформаторній підстанції.

Ярославський моторний завод – машинобудівельне підприємство в місті Ярославль, що знаходиться на півночі від Москви. Завод був заснований 1916 року для виробництва легкових і санітарних автомобілів. За час свого існування завод випускав багато моделей вантажівок, тролейбусів, військової техніки.

Саме на Ярославському моторному заводі, який є одним із найбільших виробників двигунів і коробок передач, виробляють двигуни для техніки російської армії, наприклад, вантажівок «Урал», броньованих машин «Тігр» та комплексів «Тополь-М».