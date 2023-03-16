Масштабна пожежа в Ростові-на-Дону, 16 березня 2023

Вдень у четвер, 16 березня, в російському місті Ростов-на-Дону спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої загорілася будівля прикордонного управління ФСБ. Про це повідомили російські ЗМІ, а відео пожежі опублікували в соцмережах.

Про пожежу стало відомо після 11:40 за київським часом. Місцеві спільноти повідомили, що перед тим, як спалахнула пожежа, було чутно вибух.

Згодом місцеві жителі повідомили, що під час пожежі відбувалася детонація боєприпасів.

Площа пожежі загалом склала 800 квадратних метрів. За інформацією «РИА Новости», також загорілася будівля зі складом та гаражами, розташована поруч з будівлею прикордонного управління ФСБ.

За даними ЗМІ, за попередньою причиною, пожежа в прикордонному управлінні ФСБ сталася через коротке замикання. На другому поверсі складського приміщення зберігалося близько 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Вогонь від займання електропроводки перекинувся на частину палива. Співробітники не змогли все загасити самотужки.

Відомо про щонайменше двох постраждалих і одного загиблого. В одного з постраждали – опіки та черепно-мозкова травма. Його госпіталізували. Про другого постраждалого інформації немає, також нічого невідомо про загиблого.