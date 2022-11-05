Пожежа призвела до обвалу покрівлі

У російській Костромі внаслідок пожежі в кафе «Полігон» загинули 15 людей. Загалом з будівлі, на території якої розташоване кафе, евакуювали 250 людей, пише «Медуза» з посиланням на російські ЗМІ.

Пожежа почалася приблизно о пів на третю ночі в суботу, 5 листопада. У цей час у кафе перебувала велика кількість людей; 250 людей було евакуйовано.

Під час пожежі стався обвал покрівлі на площі 3,5 тисяч квадратних метрів.

Причиною пожежі, за попередніми даними, могло стати використання піротехніки. Відомо, що один із відвідувачів застосував ракетницю. Його вже затримали. Російський «Інтерфакс» з посиланням на рятувальників уточнив, що ракетницю або сигнальний пістолет відвідувач використав як засіб оборони під час конфлікту.

Відомо, що кафе, де сталася пожежа, володіє місцевий депутат від путінської партії «Єдина Росія» Іхтіяр Мірзоєв.

Російські ЗМІ пишуть, що винуватцем пожежі став 23-річний солдат Станіслав Іонкін. Він кілька разів вистрілив із пускового пристрою «Сигнал мисливця» у стелю клубу. Іонкін у серпні повернувся з України, де отримав поранення під час обстрілу.