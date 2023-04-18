Причини скасування акції в традиційному вигляді вуличної ходи з портретами не повідомляються

У Росії на День перемоги 9 травня не буде цього року традиційної ходи «Безсмертний полк» Про це повідомила співголова центрального штабу «Безсмертний полк Росії», депутатка Держдуми РФ Олена Цунаєва.

За її словами ходу «Безсмертного полку» скасували у всіх російських регіонах.

«Кожен може вибрати зручний для себе формат Безсмертного полку і розповісти про свого героя, розмістивши портрет ветерана на автомобілі, на одязі чи бейджі», – заявила вона російському пропагандистському агентству ТАСС.

Вона додала, що попри скасування ходи, будуть традиційно задіяні зокрема й онлайн-формати святкування Дня перемоги. Також у пропагандистському виданні наголосили, що на сайті «Безсмертний полк» також можна буде додати фото загиблих у так званій «спеціальній військовій операції» (саме так в Росії називають широкомасштабну війну проти України – ред.). Причини скасування акції в традиційному вигляді вуличної ходи з портретами не повідомляються.

Член комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Світлана Бессараб заявила, що бувають такі ситуації, коли велика кількість людей небезпечна. Водночас вона не уточнила, про які «ситуації» йдеться.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що поки не знає, чи братиме Путін участь в акції «Безсмертний полк».

Минулого року головну ходу «Безсмертного полку» у Москві не скасовували, у ньому особисто брав участь президент РФ Владімір Путін.

Зауважимо, що раніше влада низки російських регіонів повідомила про скасування традиційних парадів на 9 травня, пояснивши це «міркуваннями безпеки». Зокрема парад скасували і в окупованому Криму. Розвідка Великої Британії вважає, що скасування в кількох російських регіонах і в окупованому Криму парадів до Дня перемоги 9 травня може бути «непросто сприйняте» серед російського населення.