У низці прикордонних з Україною областей РФ раніше було скасовано гучні військові паради до Дня перемоги 9 травня

Розвідка Великої Британії заявила, що скасування в кількох російських регіонах і в окупованому Криму парадів до Дня перемоги 9 травня може бути «непросто сприйняте» серед російського населення. Про це йдеться у повідомленні розвідки, яке наводить Міноборони Великої Британії.

«Керівники кількох російських регіонів, які межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про скасування зазвичай гучних військових парадів до Дня перемоги 9 травня. Деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують відзначати День перемоги. Як стверджували офіційні особи, заходи, ймовірно, були скасовані в основному через проблеми з безпекою поблизу кордону», – йдеться в повідомленні.

За даними британських розвідників, різні підходи підкреслюють чутливу комунікаційну проблему для Кремля.

«Путін пояснює «спеціальну військову операцію» (так у Росії офіційно називають війну – ред.) у дусі радянського досвіду Другої світової війни. Меседж ризикує викликати дедалі більше неспокою у багатьох росіян, які мають уявлення про погано керовану і провальну кампанію в Україні», – додали в розвідці.

У відомстві вважають, що вшанування загиблих попередніх поколінь може «легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати».

Зазначимо, що окупаційна влада Криму напередодні повідомила про скасування демонстрації на 1 травня, ходи «Безсмертного полку» та параду 9 травня. Водночас підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що рішення про скасування військового параду на 9 травня в місті поки не ухвалене.

Також раніше у російських Курську та Бєлгороді з міркувань безпеки відмовилися від парадів 9 травня.