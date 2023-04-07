У Погарському районі Брянської області Росії відбулися заворушення за участю російських повстанців, двоє російських військових ліквідовані, багато поранених. Про це ввечері у п’ятницю, 7 квітня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, опублікувавши на підтвердження своїх слів відповідне аудіоперехоплення.

«Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється», – зазначили в ГУР.

За інформацією розвідки, також було виведено з ладу ворожий бронетранспортер. Пошкоджень зазнали інша техніка, обладнання та майно російських військових.

На підтвердження своїх слів ГУР опублікувало ролик, на якому чоловік розповідає про те, що були розбиті прикордонники та військові, а на місце прибуло багато автомобілів швидкої допомоги. Водночас коли це сталося – невідомо, інформації від російських джерел про цей інцидент також не надходило.

ГУР стверджує, що «Російський добровольчий корпус» не вперше проводить подібні заходи, масштаб яких лише зростає.