Партизани продовжують підтримувати ЗСУ попри обмеження в мобільному інтернеті та репресії

Підпільний спротив на тимчасово окупованих росіянами територіях допоміг українській армії вдарити по центрах управління та складах боєприпасів Росії. Українці під окупацією допомагають ЗСУ попри обмеження у зв'язку, депортації та ворожі рейди.

Про це повідомили у прес-службі Центру національного спротиву в середу, 29 березня. За даними ЦНС, підпілля цього тижня допомогло навести вогонь на точки управління російської армії, а також на склади, де окупанти тримають боєприпаси.

«Завдяки українцям на тимчасово окупованих територіях ворогу ніде сховатись й він постійно під ударом. На тижні підпілля допомогло виявити й скорегувати низку цілей для ураження. Зокрема йдеться про пункти управління й склади ворога. Ворог обмежує доступ до інтернету, проводить рейди й депортує людей, та все одно не може взяти під контроль тимчасово захоплені землі», – повідомили у прес-службі ЦНС.

Нагадаємо, 13 березня на тимчасово окупованій Херсонщині партизани Кримськотатарського проукраїнського руху «Атеш» підірвали залізничну колію між населеними пунктами Раденськ та Абрикосівка. Диверсія перешкодила постачанню ресурсів для російської армії на Херсонщині.

Центр національного спротиву нагадує, що повідомити про місце розташування ворога або іншу корисну інформацію можна за посиланням на сайті ЦНС.