Об’єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL у відповідь на заяви офіційного Мінська про «найкращу ППО» оприлюднило відео, на якому безпілотник сідає на російський військовий літак А-50, який згодом, імовірно, зазнав атаки БПЛА.

«Нещодавно диктатор вкотре розповідав своїм пропагандистам, що має найкращу ППО та засоби проти дронів. Тому всі військові об'єкти нібито перебувають у повній безпеці. Яка ситуація насправді яскраво демонструє відео, передане бойовою групою учасників плану "Перемога"», – йдеться в повідомленні об’єднання, опублікованому в Telegram.

За даними BYPOL, білоруські партизани протягом 2-х тижнів за допомогою дронів цивільного призначення вели авіарозвідку на військовому аеродромі «Мачулищі».

«Під час однієї з успішних операцій з розвідки дрон не тільки залітав на територію вказаного аеродрому, пролітав поблизу російського військового літака А-50У, а навіть сідав на його радіолокаційну станцію («тарілку»)», – додали партизани.

У BYPOL не уточнюють, коли саме було знято це відео.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака. Там стверджували, що пошкодження серйозні, «літак нікуди не полетить».

Пізніше в інтернеті опублікували супутникові фотографії літака. На них було видно, зокрема, темні плями на крилах. Якихось серйозних ушкоджень, як свідчать фотографії, літак не зазнав, та його фюзеляж, імовірно, обгорів.