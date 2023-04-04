Влада РФ офіційно називає бійців ПВК «Вагнер» добровольцями

Російська влада, ймовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити ПВК «Вагнер» у війні в Україні. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

«Це відбувається на тлі гучної міжусобиці між Міноборони Росії та ПВК "Вагнер". Російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити ПВК, над якою він матиме більший контроль. Однак жодна інша відома російська ПВК нині не наближається до розміру чи бойової потужності "Вагнера". Росія, ймовірно, вважає, що ПВК в Україні, як і раніше, корисні, тому що вони менш обмежені рівнем заробітної плати та дієздатністю, які перешкоджають ефективності регулярної армії», – йдеться в огляді відомства.

Британська сторона припускає, що російське керівництво може вважати, що важкі втрати серед ПВК будуть більш прийнятними для російського суспільства, ніж втрати у звичайному регулярному війську.

Зазначимо, що ПВК «Вагнер» – російський неофіційний військовий підрозділ, бійці якого брали чи беруть участь у бойових діях у Сирії, Африці та Україні. Голова ПВК «Вагнер» – російський бізнесмен Євгеній Пригожин.

Законодавством Росії діяльність приватних військових компаній заборонена. Влада РФ офіційно називає бійців ПВК «Вагнер» добровольцями. Для участі у війні проти України ПВК завербувала, за оцінками, десятки тисяч в’язнів із російських колоній.