3 травня російська влада звинуватила Київ у нічній атаці дронів на Кремль

Кремль, ймовірно, сподівається обмежити святкування 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії та уникнути ймовірного невдоволення через великі втрати у війні проти України. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль, ймовірно, сподівається обмежити типові події 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії, оскільки такі події демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої або критична для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв. Кремль також, ймовірно, сподівається стримати події 9 травня через побоювання, що святкування вшанування загиблих військовослужбовців можуть стати потенційним джерелом внутрішньої негативної реакції на високу кількість втрат Росії в Україні», – йдеться у звіті.

В ISW припускають, що російські чиновники, ймовірно, використовують удар безпілотника по Кремлю для збільшення скасувань парадів до Дня перемоги 9 травня.

За даними ЗМІ, паради до Дня перемоги 9 травня скасували щонайменше у 21 місті Росії. Зокрема, серед тих, хто відмовився від парадів «з міркувань безпеки» Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецьк, Єлець і Тюмень. Як причини вказуються, наприклад, «поточна ситуація» або «щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців» у центрі міста.

Як інформував ZAXID.NET, 3 травня російська влада звинуватила Київ у нічній атаці дронів на Кремль. На кадрах, поширених у соціальних мережах 3 травня, видно, як дрон детонує біля флагштока на вершині будівлі Кремлівського палацу в Москві.

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Москва розцінює цю атаку як «сплановану терористичну акцію та замах на президента Російської Федерації». При цьому в Кремлі уточнили, що Путіна не було в Кремлі під час нападу, тому він не постраждав. В Офісі президента України заперечили причетність до атаки.

Наступного дня Пєсков заявив, що це США стоять за ймовірною атакою безпілотників. У Білому домі відреагували – Сполучені Штати не брали в цьому жодної участі.