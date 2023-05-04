Дмітрій Медведєв назвав терактом удари безпілотниками по Кремлю, після якого Росії не залишається нічого, крім як «фізично ліквідувати» Володимира Зеленського

Погрози стосовно «фізичного усунення» Володимира Зеленського не несуть якогось цікавого підґрунтя. Росіянам краще задуматись, як змінити диктаторський режим у своїй країні. Відповідну заяву президент України зробив під час брифінгу у Гаазі.

«Це не цікава тема (заклики щодо вбивства, – ред.). Ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що. Я думаю, їм (росіянам) треба подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим, а після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни», – сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив, що більш важливим є те, що на полі бою можна Росія має вигляд демотивованої країни.

«Ми не бачимо сильної армії на полі бою, ми не бачимо сильно суспільства, яке б підтримувало їхній рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни», – додав президент.

Зазначимо, що напередодні, 3 травня, у своєму телеграм-каналі заступник голови ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв удари безпілотниками по Кремлю назвав терактом, після якого Росії не залишається нічого, крім як «фізично ліквідувати» Володимира Зеленського. Ба більше, ліквідувати він закликав не лише Президента України, а і його оточення.

Попри підготовку масштабного контрнаступу, якого очікують в Україні та бояться на Росії, попри тривалу та успішну оборону захисників нашої держави, Медведєв висловив й свою впевненість у перемозі країни-терористки.

Він заявив, що для «підписання акта беззаперечної капітуляції» сучасний президент України не потрібен.