Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж

У ніч проти 8 травня росіяни вкотре атакували Україну. Ворог випустив 8 ракет Х-22 з літаків стратегічної авіації по Одещині, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Як розповіли у відомстві, війська РФ спрямували ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

«Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств Одещини і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Даних про постраждалих не надходило», – йдеться у повідомленні.

Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росія випустила до 8 крилатих ракет Х-22 по Одещині, частина з них не досягла цілі.

«Що стосується Одещини – було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети)», – йдеться у повідомленні.

Як розповів згодом начальник Одеської РВК Юрій Крук, через нічний удар постраждали три людини, усі вони працівники складу. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Наразі тривають рятувальні роботи.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що охоронець складу загинув внаслідок ракетного удару по Одещині.

«Після ударів по Одесі загинув охоронець складу. Він вважався зниклим безвісті. Його тіло знайшли під завалами», – сказала Гуменюк.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні заявив, що російська ракета влучила у склад з гуманітарною допомогою, який належить організації. Всі гуманітарна допомога була знищена пострілом та згоріла. Наразі роботу організації на Одещині призупинили.