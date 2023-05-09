Сполучені Штати америки виділили Україні черговий – 38-й – пакет військової допомоги на суму 1,2 млрд доларів. Про це у вівторок, 9 травня, оголосили в Пентагоні.

У пакет увійдуть:

додаткові системи ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;

боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

послуги комерційних супутникових зображень.

Зазначимо, що в повідомленні Пентагону відсутні назви систем ППО, які США виділили Україні в цьому пакеті.

Як пояснили в Пентагоні, цей пакет надається в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI). На відміну від повноважень Президента США щодо скорочення озброєнь (PDA), які Міністерство оборони продовжує використовувати для постачання обладнання в Україну з запасів Міністерства оборони в історичних масштабах, USAI – це повноваження, в рамках яких Сполучені Штати закуповують засоби та обладнання у промисловості або у партнерів. Таким чином, це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей, уточнили в Пентагоні.

Нагадаємо, перед цим останній пакет військової допомоги Україні США виділили 3 травня. Однак якщо теперішній пакет орієнтований на підсилення протиповітряної оборони, то попередній містив більше артилерії та боєприпасів, а також некеровані авіаційні ракети та протитанкову зброю.