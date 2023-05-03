США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні
Новий пакет військової допомоги включає, серед іншого, снаряди для HIMARS і некеровані авіаційні ракети
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Сполучені Штати Америки надають новий транш допомоги Україні у сфері безпеки та оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ, заявила в середу, 3 травня, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
«Пакет, про який сьогодні заявлять Держдепартамент і Міністерство оборони, передбачає більше боєприпасів для американських систем HIMARS, які Україна використовує так ефективно», – сказала речниця адміністрації президента США, яку цитує «Укрінформ».
Крім того, за її словами, Україні будуть передані додаткові снаряди для гаубиць, артилерії й мінометів, а також протитанкові засоби.
Як повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, сума нового пакета військової допомоги становить 300 млн доларів. До нього увійшли:
- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- некеровані авіаційні ракети Hydra-70;
- 155-мм гаубиці;
- артилерійські й танкові боєприпаси (pзокрема, як уточнили в Міноборони США, йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм, а також мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм);;
- протитанкову зброю (зокрема, системи AT-4 і Carl Gustaf, а також протитанкові керовані ракети);
- стрілецьку зброю;
- вантажівки та причепи для транспортування важкої техніки;
- запасні частини та інше обладнання.
Також до пакета військової допомоги увійшли підривні боєприпаси для розмінування.
Речниця Білого дому уточнила, що це вже 37-й пакет оборонної допомоги Україні, виділений у межах повноважень президента (presidential drawdown), що передбачає негайні поставки озброєнь напряму з наявних фондів Міністерства оборони США.