Сполучені Штати Америки надають новий транш допомоги Україні у сфері безпеки та оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ, заявила в середу, 3 травня, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Пакет, про який сьогодні заявлять Держдепартамент і Міністерство оборони, передбачає більше боєприпасів для американських систем HIMARS, які Україна використовує так ефективно», – сказала речниця адміністрації президента США, яку цитує «Укрінформ».

Крім того, за її словами, Україні будуть передані додаткові снаряди для гаубиць, артилерії й мінометів, а також протитанкові засоби.

Як повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, сума нового пакета військової допомоги становить 300 млн доларів. До нього увійшли:

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

некеровані авіаційні ракети Hydra-70;

155-мм гаубиці;

артилерійські й танкові боєприпаси (pзокрема, як уточнили в Міноборони США, йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм, а також мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм);;

протитанкову зброю (зокрема, системи AT-4 і Carl Gustaf, а також протитанкові керовані ракети);

стрілецьку зброю;

вантажівки та причепи для транспортування важкої техніки;

запасні частини та інше обладнання.

️ US announces new $300 million security package for #Ukraine. It includes additional ammo for HIMARS, Hydra-70 rockets, 155mm howitzers, artillery and tank ammo, anti-tank weapons, small arms, trucks and trailers to transport heavy equipment, spare parts and other equipment pic.twitter.com/P0cwvMcnyF — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 3, 2023

Також до пакета військової допомоги увійшли підривні боєприпаси для розмінування.

Речниця Білого дому уточнила, що це вже 37-й пакет оборонної допомоги Україні, виділений у межах повноважень президента (presidential drawdown), що передбачає негайні поставки озброєнь напряму з наявних фондів Міністерства оборони США.