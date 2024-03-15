Країна може передати 70 гаубиць M114 з власний військових складів

Греція проводить переговори із Чехією щодо продажу частини свого озброєння для допомоги Україні. Йдеться про гаубиці, авіа- та артилерійські ракети, 99-мм снаряди та патрони, повідомила у п’ятницю, 15 березня, грецька газета eKathimerini із посиланням на грецьких чиновників.

За даними медіа, Греція хоче продати Чехії для передачі Україні:

70 155-мм гаубиць M114;

2 тис. авіаційних ракет Zuni;

180 ракет для ПТРК;

90 тис. 99-мм снарядів калібром для протитанкових і зенітних знарядь;

4 млн патронів.

«Гаубиці належать складу грецької армії, але довгий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб. Однак вони вважаються корисними в битвах України на багнистій місцевості. Це вже друга партія M114A1, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні», – повідомило грецьке медіа.

Коли саме Греція передасть озброєння Чехії та яка сума пакета допомоги для України, видання не уточнило. Водночас медіа повідомило, що чеські та грецькі урядовці ведуть переговори щодо цін на озброєння, після чого підпишуть двосторонню угоду.

Крім військової допомоги Україні, Греція приєднається до коаліції з розмінування України, повідомив міністр оборони країни Нікос Дендіас під час зустрічі з литовським міністром оборони Арвідасом Анушаускасом у Вільнюсі.

За даними газети, наступного тижня Нікос Дендіас візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, які жертвують озброєння Україні, у Німеччині, де говоритиме про збереження обсягів військової допомоги Україні.

До слова, раніше Греція надала Україні зенітні ракетні установки та радянські гусеничні бойові машини піхоти БМП-1. Тоді країна обміняла озброєння на сучасніші німецькі бойові машини Marder. Крім того, Греція підтримувала Україну гуманітарною допомогою та майже 4000 тоннами військової техніки.