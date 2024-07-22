Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краю

В ніч на понеділок, 22 липня, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському місті Туапсе Краснодарського краю. Внаслідок атаки на території заводу розпочалась пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Перші вибухи у районі Туапсинського нафтопереробного заводу пролунали близько 03:30. За словами місцевих жителів, вибухів було п’ять, пише Telegram-канал SHOT.

Глава Туапсинського району Сєргєй Бойко заявив, що протиповітряна оборона перехопила вісім ударних БпЛА, загиблих та поранених внаслідок атаки немає.

Близько 6 ранку у Туапсе знову пролунали вибухи. За даними Telegram-каналу SHOT, уламки безпілотників упали на території Туапсинського НПЗ, внаслідок чого розпочалась пожежа на площі 50 м².

Крім того, за даними Telegram-каналу Astra, невідомі безпілотники уразили військовий аеродром у Морозвоскє Ростовської області. Там також почалася пожежа.

Як повідомляє Telegram-канал BAZA, у міноборони Росії заявили, що загалом вночі ППО збила 75 ударних БпЛА. З них – 47 дронів нібито перехопили над Ростовською областю. По одному безпілотнику – у Бєлгородській, Воронєжскій та Смолєнській областях. Вісім БПЛА – над Краснодарським краєм та 17 – над акваторією Чорного моря.

Зазначимо, що Туапсинський нафтопереробний вже невперше опинився під атакою дронів. 25 січня 2024 року на заводі також виникала пожежа внаслідок атаки безпілотників. Тоді завод зупинив переробку та випуск нафти і залишався закритим близько трьох місяців. 17 травня, невідомі ударні БпЛА знову атакували НПЗ у Туапсе. Тоді дрони влучили в установку з виробництва зрідженого газу.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 20 липня, Ростовську область Росії атакували невідомі безпілотники. БпЛА уразили район розташування військового аеродрому росіян Міллєрово. Внаслідок атаки на аеродромі розпочалась пожежа, також повідомлялось про вибухи поблизу місцевої нафтобази.