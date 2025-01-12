Через затримку Україна зазнає значних збитків

Безпілотники литовського виробництва мали бути доставлені в Україну ще до кінця 2024 року, однак досі залишаються на складах. Про це у суботу, 11 січня, повідомив литовський мовник LRT.

Голова RSI Europe Томаш Мілашаускас повідомив, що компанія доставила безпілотники ще в жовтні та листопаді 2024 року, проте дрони досі не передали Україні. Інші компанії також не отримали підтвердження відправки. Виробники наголошують, що через затримку Україна зазнає значних збитків.

Натомість політики вказують на бюрократичні перешкоди, які затримують доставку БпЛА до України. Зокрема, ексміністр національної оборони Лауринас Кащюнас розповів, що перш ніж дрони будуть доставлені, має пройти 6 етапів.

«Бюрократія така, що є склади, агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має прийняти рішення про передачу Україні, а потім це має бути відправлено в Україну», – додав він.

Нагадаємо, Велика Британія разом з Данією, Нідерландами, Латвією та Швецією відправлять в Україну 30 тис. безпілотників. Це станеться після того, як коаліція дронів укладе контрактів на 45 млн фунтів стерлінгів (приблизно 55,3 млн доларів).