Нова поставка сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів прибула до України

Переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності з ракетами прибули в Україну наприкінці минулого тижня. Про це Міністерство оборони Литви повідомило у четвер, 30 січня.

«Литва продовжує надавати життєво важливу підтримку обороні України. Нова поставка сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів прибула до України, посилюючи її здатність протистояти жорстокій агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними оборонного відомства, у 2025 році Литва зосередить увагу на наданні Україні ППО, боєприпасів та дронів. Крім цього, країна продовжуватиме підтримувати українську оборонну промисловість через фінансування озброєнь, вироблених в Україні, а також сприятиме Коаліції з розмінування разом з Ісландією. Навчання українських військових та реабілітація поранених бійців у Литві надалі триватиме.

З початку повномасштабного вторгнення росіян Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 767 млн євро. Загальна підтримка Литви перевищила 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що Україна отримає від Литви безпілотники на 5 млн євро.