Протипіхотна осколкова міна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід країни з Оттавської конвенції щодо заборони на виготовлення та застосування протипіхотних мін. Про це у неділю, 29 червня, повідомив нардеп та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Згодом указ з’явився на сайті Офісу президента.

За словами депутата, Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції.

«Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень», – повідомив Роман Костенко.

Депутат додав, що наразі очікується розгляд виходу з конвенції у Верховній Раді. Після розгляду парламент має законодавчо закріпити вихід з Оттавської конвенції.

Доповнено 15:10. На сайті Офісу президента з’явився указ Володимира Зеленського №441/2025, який ввів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції. Указ набуває чинності з моменту опублікування, 29 червня.

«Керуючись національними інтересами України, з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати пропозицію Міністерства закордонних справ України щодо виходу України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року», – йдеться у тексті рішення РНБО, доданого під указом Володимира Зеленського.

У рішенні Ради нацбезпеки також йдеться, що Кабмін має невідкладно забезпечити вживання порядку заходів щодо виходу України з конвенції.

Зазначимо, Оттавську конвенцію про припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби підписали у 1997 році. Загалом підписантами Оттавської конвенції є 133 держави. Україна, яка на той момент мала п’ятий у світі арсенал протипіхотних мін, стала підписантом конвенції у 1999 році, а ратифікувала її у 2005 році. Зазначимо, Росія не підписувала та не ратифіковувала Оттавську конвенцію.

До слова, президент ухвалив рішення про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін на тлі виходу з Оттавських домовленостей Польщі, Фінляндії та країн Балтії. Нагадаємо, Сейм Польщі остаточно підтримав вихід країни з Оттавської конвенції 26 червня, а Естонія та Литва повідомили ООН про денонсацію домовленостей 28 червня.