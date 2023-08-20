Володимир Зеленський про можливість обміну території на членство у НАТО. Цитата дня
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Цитата дня
«Обмін території? Так, ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО»
Президент України Володимир Зеленський, 20 серпня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Данії у неділю, 20 серпня, відповів на питання журналістки про своє ставлення до розмов про те, що в обмін на мир і членство у НАТО Україні доведеться віддати частину своєї території. Вочевидь, мається на увазі ті території, які окупували російські терористичні війська.
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