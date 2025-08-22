Детектив НАБУ та його батько наразі перебувають під вартою

Служба безпеки України в п’ятницю, 22 серпня, опублікувала нові докази у справі про ведення бізнесу з Росією одним із керівників міжрегіональних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та його батьком. Ідеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували на Житомирщині й планували продавати в Республіку Дагестан, повідомили в пресцентрі СБУ.

Спецслужба не вказує імен фігурантів, однак раніше підозру у цій справі отримали керівник детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов та його батько-підприємець Сентябр Магамедрасулов.

«СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з Республікою РФ Дагестан», – ідеться в повідомленні.

Також СБУ зафіксувала листування батька детектива з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Цю інформацію, стверджують слідчі, знайшли в телефоні підозрюваного.

У переписці представник російської компанії повідомив, що отримав комерційну пропозицію та просив якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію.

«Він (представник російської компанії, – ред.) пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ», – додає СБУ.

Уривки листувань підозрюваних з представником РФ (Фото СБУ)

Під час перевірок телефонів Руслана та Сентября Магамедрасулова виявилось, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й підшуковував інвесторів для бізнесу.

Окрім того, слідство встановило, що батько детектива перебував на постійному зв’язку з громадянами РФ, мешканцями Дагестану, а у 2023 році особисто відвідав країну-агресорку.

Згідно з матеріалами провадження, батько високопосадовця НАБУ листувався з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ. Так, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч в Європі. Про контакти співробітника НАБУ з Христенком свідчить і листування нардепа-втікача з батьком посадовця. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Окрім того, СБУ має докази того, що батько Магамедрасулова підтримував зв’язки з представниками російських окупаційних адміністрацій. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої «ДНР».

Нагадаємо, Руслан Магамедрасулов координував діяльність НАБУ у прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях. Його затримали 21 липня в межах масштабних обшуків у НАБУ. Високопосадовцю НАБУ та його батьку повідомили про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Уже 22 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.