Нардепа Христенка оголосили у розшук

Народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа за життя» Федора Христенка оголосили у розшук. Про це йдеться на сайті МВС.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті МВС, Федір Христенко зник 21 липня 2025 року. Місцем зникнення нардепа вказується село Гореничі Київської області.

Зауважимо, що 21 липня СБУ повідомила про викриття Федора Христенка на посиленні російського впливу на НАБУ. За даними слідчих, Христенко був агентом ФСБ, якого завербували ще за часів президента-втікача Віктора Януковича. Також, за даними СБУ, Христенко перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком, якого називають «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР».

Також слідчі встановили, що нардеп перебуває у тісних стосунках з керівниками НАБУ. Йдеться, зокрема, Руслана Магамедрасулова, якого СБУ також затримала 21 липня, та Олександра Скомарова. Того ж дня СБУ оголосила Христенку підозри у державній зраді та зловживанням впливу.

Наступного дня, 22 липня, СБУ повідомила, що виявила у помешканні Христенка секретні матеріали та анкети детективів Національного антикорупційного бюро.

Відомо, що Федір Христенко на початку повномасштабного вторгнення втік за кордон.