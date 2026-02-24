Співробітнику СБУ загрожує до 10 років тюрми

У Києві співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили працівника Служби безпеки України на одержанні 68 тис. доларів хабаря. Про це у понеділок, 23 лютого, повідомили у пресслужбах НАБУ та САП.

Йдеться про співробітника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у Києві та області. За даними детективів, посадовець СБУ обіцяв двом військовозобовʼязаним зняти з розшуку в ТЦК й оформити відстрочку від мобілізації. За це співробітники СБУ вимагав та отримав 68 тис. доларів (по 34 тис. доларів з кожного).

«Відстрочка мала бути оформлена шляхом надання неправдивих документів про наявність трьох дітей, фіктивні свідоцтва про народження яких начебто повинні були видаватись за кордоном», – йдеться у повідомленні САП.

Вказується, що викритому співробітнику СБУ планують оголосити підозру в одержанні хабаря службовою особою, вчинене у великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – увʼязнення строком на 10 років та конфіскація майна.

Співробітника СБУ затримали під час одержання хабаря

Нагадаємо, 23 лютого народний депутат Ярослав Железняк заявив, власники найбільших анонімних українських телеграм-каналів, ймовірно, отримали бронювання від мобілізації за сприянням двох департаментів СБУ.