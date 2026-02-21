152 захопила у полон громадянина Колумбії

Бійці 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри захопили у полон 31-річного громадянина Колумбії. За словами полоненого, росіяни примусили його брати участь у війні проти України. Історію Едвіна Альберта Діаза опублікували у пʼятницю, 20 лютого, на фейсбук-сторінці 152 бригади.

Полонений – 31-річний Едвін Альберто Діаз, який проживав у місті Монтерія, що на півночі Колумбії. За його словами, він приїхав до Росії на заробітки – працювати у готелі. Для цього колумбієць на всі заощадження придбав тур до Росії, що коштував 8 млн песо (приблизно 93 тис. грн). Проте, за словами полоненого, він порушив закон та пробув у Росії більше дозволеного часу, через що потрапив до російської армії.

«Одного дня прийшов трішки розгніваний начальник, посадив мене у вантажівку та відвіз на навчальну базу. Там мене забрали у російську армію, бо я порушив закон й не повернувся разом з туром. Тому я мав заплатити за той час, який прострочив», – розповів полонений.

За словами колумбійця, росіяни запевнили, що він доглядатиме за вантажівками, але згодом відправили в окопи. Військові 152 бригади розповіли, що захопили колумбійця у полон, коли той намагався штурмувати позиції українців. Зауважимо, що бійці не називають напрямок, на якому захопили полоненого, однак на своїй фейсбук-сторінці військові звітують про виконання бойових завдань біля Покровська Донецької області.

«Росія системно вербує іноземців через фінансові обіцянки, маніпуляції та замовчування реальних умов. Людей використовують як ресурс. Як витратний матеріал. [...] Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій. Полонений отримав необхідну допомогу та належне поводження, гарантоване міжнародними зобов’язаннями», – йдеться у повідомленні українських військових.

Полонений також підтвердив гарне ставлення українських військових, а також закликав інших іноземців утриматися від поїздок до Росії.

Зауважимо, що 19 листопада 2025 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що проти України воюють 18 тис. іноземців зі 128 країн світу та невизнаних територій.

18 грудня 2025 року 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» повідомляв про захоплення у полон двох громадян Колумбії, яких росіяни завербували до участі у війні під приводом роботи на будівництві.