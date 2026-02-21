Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції 21 лютого

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 лютого, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про розширення санкцій проти представників «тіньового флоту» Росії та російського військово-промислового комплексу.

Згідно з указом №131/2026, під обмеження потрапили 225 капітанів суден, які, за даними української сторони, залучені до перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій. У санкційному списку є представники 11 держав, серед них є 83 громадянина Індії та 59 громадян Китаю.

Окремим указом №130/2026 також введено санкції проти 44 російських компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом, а також 48 фізичних осіб. До переліку включили двох громадян Ірану, яких вважають причетними до постачання Росії ударних безпілотників Shahed.

Радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна й надалі переконуватиме міжнародних партнерів у необхідності персональних санкцій проти капітанів танкерів. За його словами, системна робота на підсанкційних суднах має тягнути за собою наслідки.

«Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни», – підкреслив він.

Нагадаємо, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Київ наголосив, що співпрацюватиме з міжнародними партнерами, аби обмеження проти політика мали глобальний ефект.