Місце ДТП у Костополі на Рівненщині

Поліція Рівненщини встановила водія, який збив 22-річну пішохідку та втік з місця ДТП. Ним виявився військовий Збройних сил України. Про це у суботу, 21 лютого, повідомили в Нацполіції області.

Аварія трапилась ввечері середи, 18 лютого, на вулиці Героїв Крут у місті Костопіль. До поліції надійшло повідомлення про те, що біля дороги лежить жінка без свідомості. Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили також розкидані особисті речі жінки. Слідчі встановили, що 22-річну місцеву жительку збив автомобіль, а водій втік з місця ДТП.

Постраждалу госпіталізували до лікарні з мозковою комою, закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною ноги та забоями.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього року, що спричинило тяжкі травми потерпілій (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). У пʼятницю, 20 лютого, поліцейські встановили причетного до аварії жителя Костополя, ним виявився 35-річний військовий ЗСУ.

«Правоохоронці з’ясували, що кермувальник намагався приховати сліди злочину: належний йому пікап Mitsubishi L200 поліцейські виявили на Сумщині. У межах провадження встановлюються усі обставини ДТП. Призначені експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення 35-річному жителю Костополя про підозру», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, військовий ТЦК у Тернополі уник обмеження волі за наїзд на велосипедиста, який внаслідок ДТП отримав перелом тазу.