Анастасія Нікон через хворобу втратила шанс на медаль

Українські спортсмени ще напередодні завершили боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка з 6 до 22 лютого 2026 року відбувалась в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 22 лютого «синьо-жовті» мали змагатися у масстарті жіночих лижних перегонів на 50 км класичним стилем.

Першопочатково на гонку були заявлені одразу чотири українки – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль. Однак згодом плани змінились й участь у жіночому масстарті мала взяти лише Анастасія Нікон. Проте через хворобу українська лижниця не бігтиме гонку. Для України це мав бути останній старт на Іграх. Таким чином, національна команда вже завершила виступи на Олімпійських іграх без медалей.

Розклад завершальних змагань останнього дня Олімпіади-2026 читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 22 лютого:

11:00 – лижні перегони (гонка з масовим стартом на 50 км класичним стилем)

11:00 – бобслей (чоловіки, четвірки, заїзд 3)

12:05 – керлінг (жінки, фінал)

13:12 – бобслей (чоловіки, четвірки, заїзд 4)

15:10 – хокей (чоловіки, фінал)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).