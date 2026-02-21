У 2022 році Мая Санду помилувала молдованина, якого у 2026 році затримали за підготовку вбивст українців

Серед російських агентів, яких затримали в Україні та Молдові за підготовку вбивств відомих українців, був молдаванин, який у 2022 році вийшов з вʼязниці за помилуванням президентки Маї Санду. Про це повідомив новинний сайт Аnticoruptie.

Йдеться про 30-річного громадянина Молдови Ніколає Шепеля, якого у 2017 році суд в Бєлгородської області Росії засудив до увʼязнення строком на 11 років. Причиною вироку було виробництво та розповсюдження наркотичних речовин в особливо великих розмірах. У 2019 році чоловіка екстрадували до Молдови для продовження відбування покарання. Втім, у 2022 році Ніколає Шепель вийшов на свободу за помилуванням президентки Маї Санду. Зазначається, що про звільнення з вʼязниці клопотав сам засуджений та прокуратура.

Після затримання Ніколає Шепель за організацію замахів на відомих українців, Мая Санду відкликала указ про його помилування «у зв’язку з новими обставинами, наданими компетентними органами».

Зауважимо, що після затримання агентурної групи правоохоронці повідомляли, що її очільника завербували під час відбування покарання у тюрмі в Росії. Ймовірно, йшлося саме про Ніколає Шепеля.

Нагадаємо, 20 лютого СБУ повідомила про викриття та затримання групи російських агентів, які готували серію резонансних убивств на території України. Росіяни обіцяли виконавцям до 100 тис. доларів за вбивство, залежно від статусу жертви. Українські та молдавські правоохоронці спільно працювали над затриманням російських агентів в обох країнах.