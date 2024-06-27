Підозрюваного затримали біля села Катеринівка Рівненської області

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 37-річному Сергію Судніку за незаконну торгівлю трофейною російською зброєю. За скоєне чоловіку призначили три роки тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 21 червня, у жовтні 2023 року поблизу села Катеринівка Рівненської області Сергій Суднік продав 4 гранати, автомат АК 12 та 2000 патронів. На цьому чоловік заробив 45 700 грн. У листопаді того ж року обвинувачений повторно пішов на злочин і продав за 40 000 грн осколкову ручну гранату та протитанкові гранатомети.

Під час слідства виявилось, що чоловік самостійно шукав покупців у кримінальних колах. Зразки бойових засобів ураження він зберігав за місцем постійного проживання, а їхню доставку здійснював на власному авто. Трофейну російську зброю Сергій Суднік отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзіткнень у звільнених районах на сході та півдні України.

Правоохоронці провели обшук у гаражі обвинуваченого в Луцьку, де виявили і зброю, і боєприпаси.

У суді Сергій Суднік у вчиненому щиро розкаявся та просив його суворо не карати, оскільки має на утриманні трьох дітей, а також активно веде волонтерську діяльність.

Суддя Катерина Камінська визнала волинянина винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті зброї та боєприпасів, а також у легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом (ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 209 КК України) й призначили три роки позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вилучені під час обшуків зброю та боєприпаси передадуть для потреб Сил Оборони.