На Волині правоохоронці провели обшук у помешканні продавця зброї

Правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який збував на військовому аукціоні зброю без передбаченого законом дозволу. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, повідомили 5 червня в прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, із березня по червень 2024 року підозрюваний незаконно збув через сайт військового аукціону два автомати та ручний кулемет Калашникова.

«Під час обшуку у помешканні чоловіка знайшли кулемет Калашникова модернізований (ККМ). У жителя Одещини, який теж купив зброю у цього ж продавця, під час обшуку вилучено 2 автомати Калашникова (АК-74) в зборі з прицілами та глушителями, автомат АК-74У, 2 пістолети Макарова, 2 глушителі до пістолета ПМ, 1000 патронів різного калібру», – зазначають у прокуратурі.

На уточнювальні питання ZAXID.NET про вищезгаданий аукціон та види зброї у прес-службі прокуратури відмовилися відповідати.

Продавця затримали та оголосили йому про підозру за ч.1 ст. 263 ККУ (придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.