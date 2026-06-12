Підозрюваний продав мешканцю Хмельниччини автомат Калашникова за 4,5 тис. доларів

У Хмельницькій області викрили 49-річного колишнього правоохоронця з Донеччини, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів, вивезених із зони бойових дій. Завдяки схемі він встиг заробити щонайменше 4,5 тис. доларів. Про це у пʼятницю, 12 червня, повідомили пресслужби ДБР і Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними слідства, частину арсеналу підозрюваний зберігав у спеціально облаштованому схроні, а згодом продавав зацікавленим людям, зокрема представникам кримінального середовища.

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Покупців 49-річний чоловік шукав через особисті зв’язки. Деталі угод обговорював у месенджерах, а зброю передавав під час особистих зустрічей.

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Правоохоронці задокументували один із таких продажів. За версією слідства, підозрюваний продав мешканцю Хмельниччини автомат Калашникова зразка 2012 року разом із магазином, спорядженим 30 набоями. За зброю він отримав 4,5 тис. доларів.

10 червня у помешканнях, автомобілях і підсобних приміщеннях фігуранта провели сім обшуків. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

автомат АК-74;

незареєстрований пістолет;

магазини до зброї;

майже сотню набоїв різного калібру;

готівку в різній валюті на суму близько 1,7 млн грн в еквіваленті;

мобільні телефони;

документи;

три транспортні засоби.

Експравоохоронцю оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.