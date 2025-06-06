Галицький районний суд виніс вирок мешканцю Маріуполя Ярославу Семенчуку, який вербував львівʼянок на роботу повіями в Греції. Суд звільнив його від покарання, оскільки частину терміну він відбув у 2015-2018 роках.

Як вказано в матеріалах справи, у 2015 році Ярослав Семенчук разом зі спільниками розробив план із вербування жінок на роботу повіями. Зокрема, він зустрічався з жінками, пропонуючи їм роботу в Греції. Він стверджував, що повії зможуть заробляти по 60 євро за годину надання сексуальних послуг. У разі згоди жінкам обіцяли профінансувати переліт і проживання в Греції.

Таким чином Ярослав Семенчук зміг завербувати щонайменше трьох жінок. У суді він своєї провини не визнав і заявив, що знайомий із однією з жінок, про яких ідеться в матеріалах справи, однак роботу повіями їм не пропонував.

Адвокати Ярослава Семенчука наполягали на провокації зі сторони поліції, однак доказів цьому суд не знайшов. Проти нього свідчила і одна з дівчат, яку він намагався завербувати. Враховуючи обставини справи, суддя Віталій Радченко визнав його винним у торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 ККУ та призначив 6 років тюрми з конфіскацією майна. Однак із червня 2015 року по вересень 2018 року він вже перебував в увʼязненні, тож суд звільнив його від відбування покарання. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що в матеріалах суду вказано, що Ярослав Семенчук є засновником і директором благодійного фонду «Благе діло». В 2016 році він вже отримав вирок у справі про торгівлю людьми, однак скасував його в апеляції.