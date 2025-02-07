Шевченківський райсуд Львова виніс вирок за сутенерство місцевій мешканці, яка організувала схему надання сексуальних послуг, до якої залучала неповнолітніх дівчат. Вона уклала угоду про визнання винуватості з прокурором та отримала умовне покарання замість реального терміну.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, схема діяла на Львівщині ще у 2017-2018 роках та полягала у наданні платних сексуальних послуг. Повій забезпечували відвертим одягом та контрацептивами, клієнтів шукали через інтернет, а на виклики їх доставляв водій. У матеріалах справи вказано, що до секс-бізнесу було залучено щонайменше три неповнолітні дівчини. Вартість години надання сексуальних послуг становила приблизно 1500 грн.

Суд розглянув справу щодо однієї з учасниць злочинної групи, яка, за матеріали справи, виконувала роль організаторки. Обвинувачена Лілія Федак уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Справу розглянула суддя Валентина Свірідова, яка дослідила усі матеріали справи та позиції сторін. Вона визнала обвинувачену винною у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.303 ККУ (сутенерство), та затвердила угоду про визнання винуватості. Їй призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити.