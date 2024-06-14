Мережу обслуговували понад 200 дівчат

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно із працівниками Головного слідчого управління Нацполіції викрили у Львові масштабну мережу місць розпусти, яка нараховувала 10 борделів, їх обслуговували близько 200 дівчат. Затримали організаторів та сутенерів, загалом 21 причетного. За попередньою інформацією, мережа діяла під прикриттям місцевих поліцейських.

Як розповіли 14 червня у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції та Офісі генпрокурора, члени злочинної організації займалися сутенерством на території всієї області, налагодили функціонування мережі борделів, що нараховувала 10 інтимних салонів переважно в центральній частині Львова. Для безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення. Вартість послуги становила від 4000 грн за годину. Щомісячний обіг мережі борделів сягав понад 16 млн грн.

«Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу», – розповіли в департаменті внутрішньої безпеки.

У Львові викрили велику мережу підпільних борделів

Правоохоронці провели у фігурантів понад 70 одночасних обшуків у кількох областях, вилучили велику кількість готівки (близько 1,4 млн грн, понад 660 тис. доларів, майже 400 тис. євро та іншу валюту), мобільні телефони, банківські картки, золоті прикраси, вогнепальну зброю та авто.

У результаті затримали 21 учасника злочинного угруповання. Загалом підозри в сутенерстві та утриманні місць розпусти, хабарництві (ч. 1 та ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 302; ч. 3 ст. 303; ч. 4 ст. 369 ККУ) вручили 24 фігурантам. Трьом лідерам злочинної організації суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, мережу обслуговували близько 200 дівчат віком 18-25 років. Організатором групи є 39-річний мешканець Львівщини, під час обшуків у нього вилучили близько мільйона доларів готівки. За попередньою інформацією, мережа діяла під прикриттям місцевих правоохоронців. Зокрема, слідство перевіряє причетність до незаконної діяльності заступника начальника управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області Володимира Копотюка та оперативника львівського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Миколи Гоїнця.