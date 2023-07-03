Поліцейські затримали причетних до організації борделю та вилучили докази

Масажний салон з інтимними послугами організував в Чернівцях житель Дніпропетровської області. Вартували різні послуги молодих дівчат від 1200 до 20 тис. гривень. Приймала клієнтів та підбирала їм дівчат місцева жителька, яка працювала у цьому салоні адміністратором. Жінка також вела усю чорну бухгалтерію.

Масажний салон організував 40-річний житель Дніпропетровської області. Він час від часу навідувався в Чернівці й, з допомогою спільників, вирішив влаштувати в обласному центрі незаконний бізнес. В масажний салон почали навідуватися клієнти. Вартість години послуг стартувала від 1200 до 20 тис. гривень.

«Адміністратором даного закладу виявилася 20-річна жителька Чернівців. Вона зустрічала клієнтів, розповідала про послуги, а також підшукувала дівчат із вразливим соціальним станом, встановлювала правила поведінки, слідкувала за порядком та вела облік прибутку», — повідомили в поліції Буковини.

Працівники поліції провели за місцем розташування салону обшук. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи, комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності.

Окрім цього, у приміщенні салону поліцейські знайшли приховані відеокамери. Власники чернівецького борделю записували на відео весь процес надання сексуальних послуг. Правоохоронці вилучили відеотехніку і зараз з'ясовують, для чого саме записували відео у масажному салоні.

Співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області проводять розслідування за ч. 2 ст. 303 КК України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Санкція статті передбачає позбавлення волі від чотирьох до семи років.