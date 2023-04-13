11 квітня вдома у сутенерки та повії правоохоронці провели обшуки

Тернопільська поліція викрила переселенку з Донеччини, яка займалась сутенерством. Жінка винаймала для повії квартиру у Тернополі та шукала їй клієнтів. Сама ж вона у цей час мешкала на Київщині. Слідчі вже вручили їй підозру за статтею про сутенерство, яка передбачає до п'яти років тюрми.

Про викриття сутенерки стало відомо у четвер, 13 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Як встановило слідство, двох повій, які погодилися заробляти гроші у Тернополі, знайшла в інтернеті 43-річна переселенка з міста Лиман. Проте одну з дівчат не влаштували умови й вона поїхала додому. Співпрацювати з жінкою погодилася лише мешканка Хмельницького.

Сутенерка винайняла квартиру у Тернополі, в якій оселилася повія і приймала там клієнтів. За годину послуг вона брала 1500-2000 грн. Частину заробітку віддавала організаторці, оскільки та оплачувала житло і шукала клієнтів. До Тернополя переселенка приїздила рідко, бо фактично всю роботу виконувала дистанційно.

«11 квітня оперативники міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури провели обшуки в сутенерки на Київщині та в повії на Хмельниччині. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-картки й банківські картки», – повідомляє поліція.

Жінці вже оголосили підозру за ст. 303 ККУ (сутенерство). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. На повію ж склали адмінпротокол.

Зазначимо, що стаття 303 передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення. Але часто у судовій практиці за таке порушення, якщо воно вчинене вперше, призначають умовний термін. До прикладу, в січні Тернопільський суд призначив рік умовно сутенерці за втягнення двох дівчат у проституцію. У грудні цей же Тернопільський міськрайонний суд дав два роки умовного терміну ще одній сутенерці, яка співпрацювала з чотирма повіями.